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Советы по нарезке полутвердого сыра
Честно говоря, не люблю и не умею тонко нарезать сыр. Особенно в большом количестве. Особенно, когда гости. А потому решила протестировать 4 лайфхака.
Тестирование
Итак, народные знатоки обещают, что сырную задачу упростят нож с тонким лезвием, овощечистка, терка и зубная нить.
Первым проверяю нож с тонким острым лезвием. Что ж, пока ничего необычного. Нарезка полутвердого сыра движется по плану.
Может, овощечистка спасет ситуацию? Представим, что сыр - это, например, картошка. И будем срезать слой за слоем. Не сказала бы, что очень удобно. Но дело движется.
Натереть сыр на терке быстрее, чем нарезать. А если воспользоваться крупным лезвием для чипсов, то получатся отличные ломтики.
И зубная нить, которая изначально вызывала у меня меньше всего доверия. Но к моему удивлению - полутвердый сыр она вполне способна разрезать.
4 сырных тарелки готовы, время подвести итоги.
Итоги и оценки
1. Нож с тонким лезвием, естественно, подходит для нарезки. Но ничего особенного.
2. Овощечистка покромсала сыр. Для пиццы сгодится, но на стол для эстетов - никак.
3. Терка справилась чуть лучше. Попадаются вполне приличные кусочки сыра, но не часто. Так что не одобряю!
4. Браво, зубная нить! Процесс нарезки двигался быстрее обычного, и ломтики получились более тонкие, ровные и аккуратные, чем после ножа.
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