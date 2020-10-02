Советы по нарезке полутвердого сыра

Честно говоря, не люблю и не умею тонко нарезать сыр. Особенно в большом количестве. Особенно, когда гости. А потому решила протестировать 4 лайфхака.





Тестирование

Итак, народные знатоки обещают, что сырную задачу упростят нож с тонким лезвием, овощечистка, терка и зубная нить.

Первым проверяю нож с тонким острым лезвием. Что ж, пока ничего необычного. Нарезка полутвердого сыра движется по плану.

Может, овощечистка спасет ситуацию? Представим, что сыр - это, например, картошка. И будем срезать слой за слоем. Не сказала бы, что очень удобно. Но дело движется.

Натереть сыр на терке быстрее, чем нарезать. А если воспользоваться крупным лезвием для чипсов, то получатся отличные ломтики.

И зубная нить, которая изначально вызывала у меня меньше всего доверия. Но к моему удивлению - полутвердый сыр она вполне способна разрезать.

4 сырных тарелки готовы, время подвести итоги.

Итоги и оценки

1. Нож с тонким лезвием, естественно, подходит для нарезки. Но ничего особенного.

2. Овощечистка покромсала сыр. Для пиццы сгодится, но на стол для эстетов - никак.

3. Терка справилась чуть лучше. Попадаются вполне приличные кусочки сыра, но не часто. Так что не одобряю!