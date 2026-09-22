Совместная коллегия спасателей Беларуси, Казахстана и России проходит в Несвиже

Главы спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и России проводят встречу в Несвиже. Под председательством белорусской стороны проходит очередное заседание совместной коллегии.

Ежегодное мероприятие является основным форматом взаимодействия стран-участниц по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и позволяет укреплять сотрудничество между спасательными ведомствами.

Спасателям всегда есть чему поучиться друг у друга, ведь страны очень разные: масштабы территории, различия в климате и структуре экономики - все это накладывает свою специфику работы, которая интересна для других стран.

Традиционно внимание лидеров спасательных ведомств акцентируется на повышении уровня безопасности среди населения, объектов экономики и критической инфраструктуры от широкого спектра современных кризисов и угроз - это и главные темы повестки.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Быть эффективными, быстрыми и умелыми в деле ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Достаточно серьезно готовим наше подразделение в области взрывотехнических подразделений - это разминирование территории. Мы такую компетенцию себе сами определили и дальше будем ее развивать для того, чтобы иметь возможность в решении таких достаточно сложных задач".

То, о чем говорили 22 сентября на форуме, - будущее спасателей. Среди докладов - передовые разработки. Белорусы презентовали новое шасси "ПОЖСНАБ". Современные пожарные машины уже компактнее, что позволяет легче маневрировать во дворах и при заторах на дороге. Новые образцы формы: современная боевка легче на 1/4, ботинки имеют функцию подогрева, которые позволяют комфортнее чувствовать себя на пожаре в сильный мороз, новые перчатки и каска.

Александр Куренков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России:

"Опыта много не бывает. Кажется, что у всех почти все одинаково, но есть географические особенности, огромное количество технологичных производств, которые вносят определенные коррективы с точки зрения спасения как работников, так и самих спасателей иногда, ввиду того, что бывают запроектные аварии, с которыми предстоит справляться. Самое главное, когда идет борьба за минуты, мы будем стараться бороться за секунды".

В 2026 году на повестке представлены вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций на электротранспорте. Этот рынок стремительно растет, в Беларуси таких авто уже более 60 тыс., увеличивается и число пожаров с их участием - это понимают и спасатели. Нужно повышать компетенции в борьбе за их безопасность.

При этом ни один существующий сегодня способ борьбы с горящим электротранспортом не эффективен на 100 %. Сегодня спасатели делились своими наработками и опытом при таких ЧС. Коллеги из Казахстана предложили вести обмен подобных происшествий, чтобы выработать эффективные решения в этой проблеме.

Среди других тем - совершенствование механизмов космического мониторинга и прогнозирования пожаров, проведения спасательных операций в горной местности скального рельефа и многое другое.

Мурат Муханов, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана:

"Электромобили с каждым годом увеличиваются. На сегодняшний день их тушение при пожаре научно не доказана еще. Поэтому мы предложили между нашими странами обмениваться опытом, провести анализы по тушению и выработать совместные решения".

Задачей подобных встреч - не только трехсторонние договоренности, но и обмен опытом и посещение интересующих площадок в Беларуси, например, это была БелАЭС и база Республиканского отряда спецназначения "ЗУБР", а также продвижение совместных интересов в рамках таких интеграции, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других международных организаций.

За долгие годы работы совместная коллегия стала площадкой обсуждения и принятия как стратегических, так и практических решений, направленных на повышение уровня безопасности.