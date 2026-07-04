Совместная лаборатория, реализация проектов - ученые Беларуси и Китая развивают сотрудничество

Ученые Беларуси и Китая объединяют усилия в самых передовых областях науки. Например, в рамках глобальной инициативы "Один пояс - один путь" намерены запустить совместную лабораторию. Инновации, рожденные в синергии - весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета.

Алексей Труханов, зампредседателя президиума НАН Беларуси:

"Хорошие результаты получены в области прикладного материаловедения - это создание новых материалов с заданными свойствами. Есть проекты в области синтетической молекулярной биологии, биотехнологий и сельскохозяйственных наук, поэтому спектр достаточно широкий. Для взаимодействия созданы все инструменты: сотрудничество в области фундаментальной науки в рамках проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, фундаментального и прикладного характера в рамках Государственного комитета по науке и технологиям. И так называемая новинка, которая была запущена относительно недавно, но уже пользуется высоким спросом, это флагманские проекты. То есть те проекты, которые выходят из лаборатории уже на уровень внедрения в реальный сектор экономики. Это проекты с привлечением индустриальных партнеров, причем с обеих сторон. Поэтому такое взаимодействие будет обогащать обе страны и приносить результат, в том числе экономический, в интересах наших государств".

Приоритетные направления общих исследований - искусственный интеллект, медицина, космические технологии, селекция растений, умное земледелие, беспилотный транспорт. Речь идет о реализации проектов не только в рамках двустороннего диалога, но и в формате БРИКС и ШОС, что открывает принципиально новые возможности для формирования многополярной научно-технологической архитектуры на всем пространстве Евразии и Глобального Юга.