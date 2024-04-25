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Совместная штабная тренировка органов управления связью ВС проходит в Беларуси

Совместная штабная тренировка органов управления связью ВС проходит в Беларуси

Под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Вадима Романива проводится совместная штабная тренировка с органами управления связью Вооруженных Сил, сообщает БЕЛТА.

Как уточнили в военном ведомстве, тренировка позволит достичь согласованности принятых решений по организации связи и боевому применению соединений и воинских частей связи, решению вопросов взаимного использования ресурса территориальной системы связи, полевой опорной сети связи и системы электросвязи общего пользования.

Кроме того, тренировка поможет спланировать и выработать оптимальный подход к боевому применению узлов связи пунктов управления.

Фото: Sputnik Беларусь

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