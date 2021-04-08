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Совместное производство вакцин включат в план по обеспечению лекарственной безопасности ЕАЭС

Соответствующий документ сейчас разрабатывает ЕЭК для обеспечения лекарственной безопасности союза. Уже сейчас при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций налажено изготовление вакцины "Спутник V" в нашей стране и Казахстане. Вовлечение Армении и Кыргызстана в совместное производство вакцины также обсуждается.

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