Совместное учение стран ОДКБ "Боевое братство - 2023" официально стартовало в Беларуси

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась торжественная церемония открытия совместного оперативно-стратегического учения стран ОДКБ "Боевое братство - 2023",сообщает БЕЛТА.

В маневрах принимают участие национальные контингенты пяти стран - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего заявлено более 2,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Боевое братство - 2023" проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Митингу на площади Церемониалов предшествовала церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала. Минутой молчания собравшиеся почтили память защитников цитадели и всех героев, павших за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Участников учений приветствовал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он поблагодарил Министерство обороны Беларуси за большую подготовительную работу и создание условий для проведения этого важного мероприятия на овеянной славой и мужеством брестской земле."Боевое братство - 2023" проводится в сложной международной обстановке, отметил генсек. Особенностью учений в этом году является их комплексность.

"Сегодня для успешной реализации операций недостаточно использования военного компонента - необходим системный подход, предусматривающий тесную связь и взаимодействие целого спектра сил и средств. Новые вызовы и угрозы безопасности во многом обусловили формат предстоящего мероприятия. По единому замыслу проводятся совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки и материально-технического обеспечения "Поиск-2023" и "Эшелон-2023", с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023", - сказал генсек.

Имангали Тасмагамбетов добавил, что в условиях нарастания геополитической напряженности усилия коллективных сил оперативного реагирования являются важнейшим условием защиты жизненно важных интересов и обеспечения безопасности государств - членов организации, выстраивания системы единой, неделимой безопасности на региональном уровне, и пожелал успешной отработки задач.

Участников учений также поприветствовали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич. "Сегодня в одном строю стоят достойные наследники поколения Великой Победы. Уверен, что участие в совместных учениях еще больше укрепит доверие между вооруженными силами и народами наших государств", - сказал Виктор Гулевич и объявил учение "Боевое братство - 2023" открытым.

Под государственные гимны были подняты флаги государств - участников ОДКБ. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем национальных контингентов.

Общаясь с журналистами, руководитель совместного оперативно-стратегического учения Андрей Матиевич отметил, что сегодня "Боевое братство - 2023" входит в свою активную фазу. "Штабы приступили к планированию совместной операции. Войска продолжают совершенствовать свою боевую выучку. В ходе активной фазы учения мы предполагаем отработать ряд специальных актуальных задач. В первую очередь это вопросы всестороннего обеспечения аэродромного участка дороги для повторного применения авиацией. Сводным формированием войск РХБ и медицинского обеспечения будут отработаны вопросы организации района карантина. Кроме того, на одном из объектов обеспечения жизнедеятельности населения будут отработаны вопросы проведения антитеррористической операции", - рассказал он.

Первый этап учения "Боевое братство - 2023" пройдет с 1 по 6 сентября на полигонах Брестский, Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Чепелево и Лесище.