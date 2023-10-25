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Совместное заседание депутатов и сенаторов. Как работаем, чтобы санкции не навредили главному: экономике и людям?
Белорусское правительство сегодня держит ответ перед парламентариями. В Овальном зале перед депутатами и сенаторами доклад представляет вице-премьер, курирующий транспорт, сферу ЖКХ и строительный комплекс, - Анатолий Сивак.
Задача Кабинета министров - нивелировать санкционные последствия и для экономики, и для людей. Как правительство справляется с этой задачей и сколько жилья построим?
На заседании работает корреспондент АТН Вероника Бута. Подробности в видео.
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