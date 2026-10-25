Совместные образовательные программы: Беларусь активно развивает сотрудничество с Казахстаном

Активно развивает сотрудничество Беларусь с Казахстаном.

25 октября эта страна отмечает национальный праздник - День Республики. С праздником лидера республики Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня Беларусь и Казахстан развивают взаимодействие в экономике, науке и подготовке специалистов. В БГПУ им. Максима Танка реализуются совместные образовательные программы. Речь идет о магистратуре, повышении квалификации, студенческом обмене.

Арайлым Амангелди, студентка БГПУ им. М. Танка:

"В Беларуси мне очень нравится, особенно здешняя природа. Во-первых, здесь очень много лесов, во-вторых, здесь безопасно. Люди очень вежливые и отзывчивые, все пытаются нам помогать".

Дипломатические отношения Беларусь и Казахстан установили более 20 лет назад. За это время сотрудничество стало стратегическим. По объему белорусского экспорта Казахстан - в числе важнейших торговых партнеров, в том числе среди стран СНГ.