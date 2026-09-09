Совместные учения подразделений Беларуси и Казахстана проходят на Брестском полигоне

Учение разведподразделений "Лесное братство" продолжается в Беларуси. Совместные маневры Сил спецопераций Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана проходят на Брестском полигоне. Продолжается этап слаживания. Участники прошли подготовку на учебных местах, отработали обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений, действовали в составе сводных групп при внезапных встречах с противником.

"Не важно, вышел противник справа, спереди, сзади, в голову, ядро или тыл - командир за считаные секунды должен принять правильное решение. Ведь от его действий будет зависеть жизнь всей группы. Мы им показываем, как действуем мы, они нам показывают, как действуют они. В процессе этого обмена где-то мы получаем опыт, а где-то - они", - рассказал военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Основное внимание уделяется организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности, во многих задачах бойцы используют беспилотники.

беспилотник

"В лесисто-болотистой местности было очень сложно управлять, пролететь где-то между деревьями. У нас в Казахстане такого рельефа нет, у нас в основном горы. А здесь лес, деревья, ветки - то есть много физических помех. Управлять в таких условиях действительно непросто, но это был отличный опыт", - отметил военнослужащий десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана.

Завершатся маневры 11 сентября.