Совместные учения Беларуси и России "Щит Союза" прошли с оценкой отлично

Беларуси и России не тяжело в учениях. Быть плечом к плечу на больших маневрах - постоянная практика наших армейцев. Вот и боевая тренировка "Щит Союза" прошла с оценкой отлично. На полигоне в Нижегородской области отработали оборону Союзного государства с огоньком и прицельно точно. Такие большие маневры проходят раз в два года. Поочередно - на территории нашей страны это "Запад", у соседей - "Щит Союза". В этот раз полигон Мулино собрал около 12 тысяч военных. Более трети из них - от Беларуси.







Этот полигон один из самых крупных в Европе, а развернуться здесь могут практически любые рода войск - от артиллерии до авиации. Стоит отметить, что характер учений оборонительный. Основная задача, по замыслу, - отражение атаки незаконных вооруженных формирований и диверсионных групп. Сегодня война все чаще приобретает гибридный характер. Съемочная группа Агентства теленовостей провела несколько дней на арене боевых действий. Наши коллеги побывали не только в окопах, но и там, куда раньше никогда не пускали телевизионщиков.



Это лишь небольшой эпизод масштабных учений "Щит Союза - 2019". По замыслу маневров, условный противник переходит в наступление на северо-западном направлении. В целях отражения агрессии силы Беларуси и России создают региональную группировку войск и оборонительный рубеж.





Оборону с правого фланга держат 120-ая и 19-ая механизированные бригады

Жаркий прием неприятелю создают зенитные комплексы, РСЗО "Смерч" и "Ураган". Огонь артиллерии корректируют беспилотники. После удачного отражения атаки войска переходят в контратаку. Для этого специальные машины проводят разминирование поля и вперед идут танки.



Оперативные совместные учения "Щит Союз" проходят каждые два года поочередно в Беларуси и России. У нас они называются "Запад". Союзник выбрал для маневров полигон Мулино - один из крупнейших в Европе. Это позволяет развернуться здесь практически любому виду войск - от авиации до артиллерии. А с учетом того, что в XXI веке война приобретает гибридный характер, на учениях отрабатываются и новые подходы.





В учениях "Щит Союза - 2019" приняли участие порядка 12 тысяч человек личного состава





На вооружении нашей армии есть и передвижной радиотелевизионный центр. Комплекс "БРТЦ 2007" позволяет принимать, записывать и ретранслировать сигнал со спутника на расстояние до 30 км. Что действительно не ожидаешь увидеть на военном полигоне, так это пункт психологической помощи. За серьезным названием по сути скрывается помещение релаксации - массажные кушетки, аудио- и видеосеансы, песочная терапия, аромалампы. Пока это пилотный проект. Отметим, что многие места на военных объектах скрыты не только от глаз противника, но и гражданских. Впрочем, на учениях "Щит Союза" журналистам посчастливилось побывать в одном из самых секретных мест.



Пункт оперативного командования - мозговой центр, где разрабатываются операции для учений





По традиции заканчиваются полевые выходы смотром армии