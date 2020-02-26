Совместные учения провели военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО

Оперативная эвакуация и доставка пострадавших в госпиталь. Совместные учения вчера провели военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО. Человека, по легенде, с огнестрельным ранением транспортировал в больницу вертолет с медицинским модулем. Воздушное судно приземлилось в парке Победы, где его встретили врачи и автомобиль реанимации. А после пострадавшего увезли в медучреждение.



Выполняли задание на вертолете Ми-8. Во время такой тренировки у летчиков есть возможность изучить площадки приземления в городе и отработать посадку в сложных условиях, а также на ограниченной территории.

