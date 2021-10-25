Совместные военные учения ОДКБ "Взаимодействие-2021" прошли на полигоне Харбмайдон

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ разгромили условного противника на юге Таджикистана. На полигоне Харбмайдон прошли военные учения "Взаимодействие-2021". Место выбрано неслучайно. Полигон находится в 25 километрах от таджико-афганской границы, где после вывода американских войск сохраняется нестабильная обстановка, которая может угрожать безопасности всем странам, входящим в ОДКБ. Это наркотрафик, торговля оружием, а также проникновение в страны Центральной Азии (а через них в Россию и Беларусь) террористических группировок, которые могут скрываться под видом беженцев. Поэтому по сценарию учений условный противник - это боевики, которые пытаются прорваться из Афганистана в Таджикистан. И задача военных контингентов - стран ОДКБ - обнаружить их и уничтожить.



От Беларуси участвовало более 200 военнослужащих. Это подразделения 103-й воздушно-десантной бригады, МВД и МЧС.



Именно наши подразделения сил спецопераций обнаружили группу боевиков, окружили их и уничтожили огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Также в борьбе с общим противником были задействованы все виды войск стран ОДКБ: авиация, артиллерия, связь, пехота и разведка.