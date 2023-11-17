Совместный белорусско-китайский фильм будет о любви - продюсер Лэй Хань

Актер кино и телевидения, продюсер Лэй Хань (Китай) рассказал журналистам, о чем будет совместный белорусско-китайский фильм, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, в виду того, что мы связаны определенными соглашениями конфиденциальности на данном этапе, мы не можем детально огласить содержание сценария, но хотелось бы рассказать общими словами то, что можем. Лейтмотивом ленты будет дружба и любовь между молодыми людьми Беларуси и Китая. Мы хотели бы посредством этой ленты показать, чем живет белорусская и китайская молодежь, отразить красоту белорусской природы, традиций, исторического наследия, показать хобби как представителей Китая, так и Беларуси. Пожалуй, наша главная цель - показать, как при дружном мирном сосуществовании двух народов можно обеспечить стабильность во всем мире, порядок, ведь это главные ценности, которых должно придерживаться человечество", - рассказал Лэй Хань.

Официальный старт кинопроекта намечен на 20 января 2024 года. "Он пройдет в честь годовщины с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. Я думаю, к тому времени мы уже сможем рассказать больше интересных деталей о нашем совместном фильме. Съемки намечены по локациям как на территории Китая, так и на территории Беларуси. Творческая команда будет включать в себя специалистов и Китая, и Беларуси. Будут задействованы и режиссеры, и операторы из Беларуси. Среди актеров также будут представители Беларуси, о конкретных персонажах мы не можем пока рассказать", - добавил китайский продюсер.