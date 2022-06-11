Совместный проект Беларуси и России "Поезд Памяти" стартует 22 июня

"Поезд Памяти" готовится выйти на патриотический маршрут. Совместный проект Беларуси и России стартует 22 июня. Он инициирован Советом Республики и Советом Федерации и посвящен Году исторической памяти. Его пассажирами станут 200 школьников из Беларуси и России. Все они - победители различных олимпиад и конкурсов, спортивных и творческих состязаний.

На каждой остановке (а всего их 14) ребята познакомятся с историческими и культурными объектами разных городов, посетят знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной.

Дарья Рачко о тех, кто представит белорусскую столицу.

Пишем историю нашей страны вместе!

10-классница столичной гимназии Вероника Толстуха - волонтер. В школе выступает в роли психолога, говорит на равных, поднимая актуальные вопросы подросткового периода. В будущем девушка планирует связать свою жизнь с медициной, а потому уже на уроках акцент на химию и биологию. Но и в других сферах не отстает. Член совета ученического самоуправления гимназии, участник проекта "100 идей для Беларуси", организатор проекта "Музыкальные перемены". Совмещать все это с учебой бывает нелегко, но когда это любимое дело, стараешься успевать во всем.

Каждое 9 Мая не проходит без фильмов про войну. Мои самые любимые - "А зори здесь тихие" и "Брестская крепость". Когда я узнала, что поеду в "Поезде Памяти", то у меня были смешанные эмоции. Я была очень рада и могу сказать, что мне очень интересна эта тема, я очень рада съездить в города-герои и почтить память воинов - освободителей моей Родины.





Режиссер, идейщик и постановщик. Несмотря на свой юный возраст, учащийся 208-й средней школы Никита Капитан имеет солидный список наград. В копилке их больше 30 за волонтерскую и благотворительную деятельность. Одна из них - за победу на городском конкурсе с короткометражкой"Мой фильм о войне". Создавали ее вместе с младшим братом.

Мы снимаем для того, чтобылюди смотрели. Какие-то моменты те же ветераны всю жизньпомнят, а младшее поколение этого не знает. Проект "Поезд Памяти" для меня - это новые знакомства, увлекательные походы в музей, знакомство с историей, этоматериал для будущих фильмов. Никита Капитан, участник проекта "Поезд Памяти"



Кандидат в Молодежную палату Александра Каракулько к поездке готовится основательно. Изучает генеалогическое древо: в годы Великой Отечественной у нее воевали два прадедушки - оба получили медали "За боевые заслуги". Сама Александра в составе команды школы заняла второе место в военно-патриотическом фестивале, профессионально занималась бальными танцами. Имеет дипломы I и III степени первенства Беларуси.

Я участвовала с группой поддержкив конкурсе "Лидер года", и на районном этапе мы заняли первое место, также в фестивале "О доблестях, о подвигах, о славе". Очень интересно узнать о прошлом, об истории Великой Отечественной войны, побывать в разных городах. И в первую очередь это память о тех людях, которые защищали нашу Родину. Александра Каракулько, участница проекта "Поезд Памяти"