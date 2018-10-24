Совместный проект по борьбе с нелегальной миграцией - важный шаг в сотрудничестве ЕС и Беларуси

Это заявила глава представительства Европейского союза Андреа Викторин. Мероприятие финансируется Евросоюзом, а реализуется представительством Международной организации по миграции совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Бюджет – 7 миллионов евро.

Количество нелегальных мигрантов выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом. И все чаще среди них встречаются женщины и дети.