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Совмин принял постановление о материальной ответственности в органах финансовых расследований КГК
Совет Министров Беларуси утвердил постановление о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно постановлению Совмина от 12 марта 2025 года № 145, утверждено положение о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований КГК. В нем устанавливаются основания и порядок привлечения к материальной ответственности работников за материальный ущерб, причиненный ими государству при исполнении служебных обязанностей, а также порядок определения размера ущерба и его возмещения.
Документ вступил в силу с 13 марта 2025 года.