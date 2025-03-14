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Совмин принял постановление о материальной ответственности в органах финансовых расследований КГК

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Совет Министров Беларуси утвердил постановление о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению Совмина от 12 марта 2025 года № 145, утверждено положение о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований КГК. В нем устанавливаются основания и порядок привлечения к материальной ответственности работников за материальный ущерб, причиненный ими государству при исполнении служебных обязанностей, а также порядок определения размера ущерба и его возмещения.

Документ вступил в силу с 13 марта 2025 года.

Совмин