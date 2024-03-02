Совмин принял постановление о кредитовании

В Беларуси принято постановление Совета Министров №136 "О кредитовании", сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональный правовой интернет-портал.

Согласно документу, Министерству финансов в 2024 году предписано разместить временно свободные денежные средства республиканского бюджета в ОАО "Белагропромбанк" в сумме до Br29 млн 318 тыс., в ОАО "АСБ Беларусбанк" в сумме до Br7,5 млн (до 31 декабря 2026 года с установлением процентной ставки по вкладу в размере 1,5% годовых). Также предложено ОАО "Белагропромбанк" за счет этих средств предоставить в 2024 году кредиты для финансирования текущей деятельности Витебскому областному потребобществу в сумме не более Br3 млн, Минскому областному потребительскому обществу в сумме не более Br5 млн. Эти кредиты предоставляются с установлением срока их погашения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года и ежемесячной уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых.

Также предложено заключить допсоглашения, предусматривающие ежемесячную уплату процентов за пользование кредитами в размере 3% годовых ОАО "Белагропромбанк", к ряду кредитных договоров, заключенных с Витебским облпотребобществом (на общую сумму кредитов до Br4 млн 618 тыс.), к нескольким кредитным договорам с Минским областным потребобществом (на общую сумму кредитов до Br16 млн 700 тыс.), ОАО "АСБ Беларусбанк" - к кредитному договору с Витебским облпотребобществом (на общую сумму до Br7,5 млн).

При погашении этих кредитов или их частей предложено ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "АСБ Беларусбанк" за счет средств республиканского бюджета, временно размещенных во вкладах банков, предоставить кредиты на определенные суммы для финансирования текущей деятельности со сроком полного возврата до 31 декабря 2026 года и ежемесячной уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых Витебскому и Минскому областным потребобществам.

Согласно документу, Витебский и Минский облисполкомы вправе предоставить гарантии облисполкомов по кредитам без учета требований к объемам гарантий местных исполнительных и распорядительных органов в целом по области, в пределах которых эти гарантии предоставляются. А также возложена персональная ответственность за несвоевременный возврат кредитов на руководителей Витебского и Минского областных потребительских обществ, председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.