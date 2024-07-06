Совмин принял постановление о мерах господдержки малого и среднего предпринимательства

В Беларуси принято постановление Совета Министров №459 "О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства", сообщаетНациональный правовой интернет-портал.



Согласно документу утверждено положение о порядке и условиях (критериях) предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.



Постановление также устанавливает, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу постановления в качестве базовых центров поддержки предпринимательства (за исключением Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей), признаются зарегистрированными в качестве центров поддержки предпринимательства; Министерство экономики согласно положению вносит соответствующие изменения в Реестр центров поддержки предпринимательства, осуществляет подготовку свидетельств о регистрации юридических лиц в качестве центров поддержки предпринимательства и обеспечивает их вручение заинтересованным центрам поддержки предпринимательства; Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей подчиняется ОАО "Банк развития Республики Беларусь".



Документ признает утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2024 года №257 "О предельных значениях выручки за 2023 год для целей государственной финансовой поддержки".



Согласно постановлению Министерство экономики в двухмесячный срок должно утвердить устав Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства и совместно с открытым Банком развития Республики Беларусь принять иные меры по реализации постановления (этот пункт вступает в силу после официального опубликования документа).



Указывается, что до приведения указов Президента Республики Беларусь в соответствие с Законом Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности" постановление действует в части, им не противоречащей. Действие постановления не распространяется на решения об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, принятые до вступления в силу настоящего постановления.



