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Совмин принял постановление о мерах господдержки малого и среднего предпринимательства
В Беларуси принято постановление Совета Министров №459 "О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства", сообщаетНациональный правовой интернет-портал.
Согласно документу утверждено положение о порядке и условиях (критериях) предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Постановление также устанавливает, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу постановления в качестве базовых центров поддержки предпринимательства (за исключением Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей), признаются зарегистрированными в качестве центров поддержки предпринимательства; Министерство экономики согласно положению вносит соответствующие изменения в Реестр центров поддержки предпринимательства, осуществляет подготовку свидетельств о регистрации юридических лиц в качестве центров поддержки предпринимательства и обеспечивает их вручение заинтересованным центрам поддержки предпринимательства; Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей подчиняется ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Документ признает утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2024 года №257 "О предельных значениях выручки за 2023 год для целей государственной финансовой поддержки".
Согласно постановлению Министерство экономики в двухмесячный срок должно утвердить устав Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства и совместно с открытым Банком развития Республики Беларусь принять иные меры по реализации постановления (этот пункт вступает в силу после официального опубликования документа).
Указывается, что до приведения указов Президента Республики Беларусь в соответствие с Законом Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности" постановление действует в части, им не противоречащей. Действие постановления не распространяется на решения об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, принятые до вступления в силу настоящего постановления.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года.
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