"Совокупный монолит": Тиханский о народном ополчении в системе территориальной обороны

Одним из элементов территориальной обороны Беларуси становится народное ополчение. Отряды, формируемые на местах, призваны обеспечивать защиту важных объектов инфраструктуры, коммуникаций и линий связи. Слаженная работа таких подразделений должна укреплять безопасность районов и повышать готовность страны к возможным угрозам.

"Здесь самое интересное то, что на сегодняшний день это представляет собой совокупный монолит. Опорные дружины народного ополчения в сельских советах есть в военное время, есть и в мирное. Они входят, как уже Президент сказал, в систему территориальной обороны. Их цель - защита критической инфраструктуры, т. е. коммуникаций, линий связи, каких-то важных объектов на своей административно-территориальной единице", - отметил военно-политический аналитик Александр Тиханский.

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