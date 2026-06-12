"Совпадает с оценкой Президента": Елфимов о реакции Ирана и непоследовательности США

Публичные заявления политиков должны начать соответствовать практическим шагам.

Президент Беларуси указал важную болевую точку в позиции Трампа по региону Персидского залива. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил политолог Вадим Елфимов.

Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Президент указал болевую точку: хватит трепаться (если перевести на недипломатический язык, то, что сказал Александр Лукашенко)."

Эксперт обратил внимание на речь Трампа, которого волновали цены на нефть, которые должны упасть. "Они на этих качелях постоянно зарабатывают. Каждый день. Не один раз сорвали и потом забыли, а каждый день", - подчеркнул он.

"Иранская сторона, кстати говоря, уже ответила, что ни о каком соглашении пока еще речь не идет. Есть определенные согласованности, сказали они. То есть согласовали 15 каких-то пунктов предварительно. Но при этом непоследовательная политика США ставит это все под сомнение. Практически совпадает с оценкой нашего Президента", - отметил Вадим Елфимов.

Почему наступает время откровенного империализма? Как США забуксовали в Иране и кто заинтересован в мире, основанном на правилах?