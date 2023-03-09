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Современная амбулатория открылась в агрогородке Прилуки
Амбулатория с перспективой современной поликлиники. Новое медучреждение открылось в агрогородке Прилуки Минского района. Это просторное трехэтажное здание с лифтом и комфортными кабинетами. Первичную помощь будут оказывать врачи общей практики - терапевт, педиатр, хирург. Кроме того, есть дневной стационар, помещения для медпроцедур, перевязочная, гипсовая.
Мини-поликлиника оснащена необходимым оборудованием. Есть современный стоматологический комплекс с возможностью протезирования, кабинет с аппаратом УЗИ, физиотерапевтический блок. За смену в амбулатории будут принимать свыше 200 пациентов - жителей микрорайона Прилуки и соседней деревни Лецковщина с численностью более 6,5 тысячи человек.
Со временем амбулаторию перепрофилируют в поликлинику. В ближайших планах - строительство в Прилуках десятка многоэтажных домов и школы. Такой социально значимый и нужный объект - подарок жителям к юбилею агрогородка. Один из самых густонаселенных районов столичного региона в апреле отметит 550-летие.
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