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Современная американская кино- и мультиндустрия продвигает ЛГБТ
Современная кино- и мультиндустрия продвигает нетрадиционные для нас ценности. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".
Кто-то делает это еще осторожно, а кому-то все равно. Настоящий удар ниже пояса получили поклонники Гарри Поттера, когда в новых частях киновселенной выяснилось, что добрый профессор Дамблдор был геем. С такой информацией все отеческое отношение его к Гарри теперь воспринимается несколько в другом свете.
Или вот герой из любимого многими мультфильма "История игрушек" Баз Лайтер. Нет, у него с ориентацией все хорошо. А вот его напарница по новой сольной анимационной картине - лесбиянка.
Даже губку Боба из мультсериала на канале Nickelodeon втянули в ЛГБТ-разборки.
Впрочем, не его одного, мультфильмы "Зверополис", "Холодное сердце", "Вперед" и еще как минимум с десяток также ненавязчиво светят персонажей не с теми половыми наклонностями.
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