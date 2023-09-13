Современная американская кино- и мультиндустрия продвигает ЛГБТ

Современная кино- и мультиндустрия продвигает нетрадиционные для нас ценности. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".

Кто-то делает это еще осторожно, а кому-то все равно. Настоящий удар ниже пояса получили поклонники Гарри Поттера, когда в новых частях киновселенной выяснилось, что добрый профессор Дамблдор был геем. С такой информацией все отеческое отношение его к Гарри теперь воспринимается несколько в другом свете.

Или вот герой из любимого многими мультфильма "История игрушек" Баз Лайтер. Нет, у него с ориентацией все хорошо. А вот его напарница по новой сольной анимационной картине - лесбиянка.

Даже губку Боба из мультсериала на канале Nickelodeon втянули в ЛГБТ-разборки.