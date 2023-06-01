Современная детская площадка - подарок к празднику для воспитанников социального приюта в Любанском районе

Качели, горка, турники и волейбольное кольцо. Такой долгожданный новый комплекс появился благодаря благотворительному проекту Минского областного объединения профсоюзов. Сейчас в социальном приюте 21 ребенок, самому младшему всего 3 года. Внимание и забота для каждого - очень ценны.