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Современная детская площадка - подарок к празднику для воспитанников социального приюта в Любанском районе

Качели, горка, турники и волейбольное кольцо. Такой долгожданный новый комплекс появился благодаря благотворительному проекту Минского областного объединения профсоюзов. Сейчас в социальном приюте 21 ребенок, самому младшему всего 3 года. Внимание и забота для каждого - очень ценны.

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