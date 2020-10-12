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Современная поликлиника торжественно открыта в Могилеве

Она будет обслуживать свыше 30 тысяч жителей микрорайона Казимировка, а также ближайших поселков. В одном корпусе разместилась детская поликлиника и станция скорой помощи. В подарок вручены 12 машин, в том числе реанимобиль. В отделениях установлено самое современное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ. Четыре аппарата для рентгенографии и рентгеноскопии. Здание полностью оборудовано с учетом посещения людей с ограниченными возможностями.

Государственные инвестиции в здравоохранениеМогилевской области в этом году составят свыше 650 миллионов рублей. В том числе - реконструкцию поликлиник в районных центрах. Строительство кардиологического корпуса в Могилеве. Приобретение 24 аппаратов ИВЛ.

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