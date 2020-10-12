Современная поликлиника торжественно открыта в Могилеве

Она будет обслуживать свыше 30 тысяч жителей микрорайона Казимировка, а также ближайших поселков. В одном корпусе разместилась детская поликлиника и станция скорой помощи. В подарок вручены 12 машин, в том числе реанимобиль. В отделениях установлено самое современное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ. Четыре аппарата для рентгенографии и рентгеноскопии. Здание полностью оборудовано с учетом посещения людей с ограниченными возможностями.