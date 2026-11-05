Современный ФАП для жителей семи деревень открылся в Дятловском районе

В Дятловском районе открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Современное здание площадью 50 квадратных метров оборудовано тремя рабочими помещениями. ФАП будет обслуживать жителей семи деревень. Здесь можно измерить артериальное и внутриглазное давление, приобрести необходимые медикаменты. Фельдшер также имеет доступ к медицинской информационной системе, что позволяет записать пациента на прием к любому специалисту дятловской поликлиники.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома: "Здесь живут те, кто работает на селе, те, кто нас с вами кормит. Мы для них еще не все сделали, будем стараться доходить до таких уголков, чтобы жителям отдаленных деревень было все близко и удобно".

"Обслуживание было в самом начале деревни, нужно было ходить около 2 км. Теперь в центре, удобно, очень хорошо. Здание комфортное, современное. Всем большое спасибо", - говорит жительница д. Руда Яворская Мария Белоус.

Елена Мацкевич, заведующая Руда-Яворским фельдшерско-акушерским пунктом: "Раньше мы находились в простом деревянном доме с печным отоплением, воду нужно было носить. А сейчас у нас электроотопление, горячее водоснабжение - все условия для труда созданы. Благодарна за хорошее рабочее место".

Новый модульный ФАП стал вторым в Дятловском районе, первый был открыт здесь в 2024 году. Всего в районе работают 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В Гродненской области их 198. Кроме того, медицинскую помощь в регионе оказывают 100 амбулаторий врача общей практики.

Развитие этой сети позволяет сохранять доступность первичной медицинской помощи для жителей сельской местности.