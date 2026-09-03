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Современный образовательный комплекс открыл двери для учеников деревни Фариново Полоцкого района

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Большой подарок к празднику знаний получили юные жители деревни Фариново Полоцкого района. К новому учебному году в местной средней школе обновили учебные кабинеты, столовую, спортивный и актовый залы, благоустроили территорию. Современный образовательный комплекс состоит из трех корпусов: дошкольного, начального и среднего. Заниматься здесь будут около 300 детей.

"Мне очень понравилось в школе. Когда я была в садике, я очень сильно хотела в школу. Я почти всех здесь знаю", - призналась ученица.

"Конечно, я очень волновалась. Но в то же время есть ощущение гордости, что мой ребенок идет в первый класс в замечательную Фариновскую школу. Нам сделали замечательный ремонт. Мы очень гордимся, будем стараться оправдать ожидания, хорошо учиться", - поделилась мама первоклассницы.

Светлана Зуева, директор Фариновской средней школы Полоцкого района: "Школа получила новые, современные, благоустроенные классы: компьютерный класс, кабинет химии, трудового обучения, пищеблок. То есть созданы все условия для наших детей. Поселок наш преобразился".

директор Фариновской средней школы Полоцкого района Светлана Зуева

Школьный звонок прозвучал для более чем 10 тыс. юных жителей Полоцкого района. В новом учебном году дорогу к знаниям здесь начали свыше 800 первоклассников.

Разделы:

ОбществоВитебская областьОбразование

Теги:

учащиесяшкола
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