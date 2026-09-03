Современный образовательный комплекс открыл двери для учеников деревни Фариново Полоцкого района

Большой подарок к празднику знаний получили юные жители деревни Фариново Полоцкого района. К новому учебному году в местной средней школе обновили учебные кабинеты, столовую, спортивный и актовый залы, благоустроили территорию. Современный образовательный комплекс состоит из трех корпусов: дошкольного, начального и среднего. Заниматься здесь будут около 300 детей.

"Мне очень понравилось в школе. Когда я была в садике, я очень сильно хотела в школу. Я почти всех здесь знаю", - призналась ученица.

"Конечно, я очень волновалась. Но в то же время есть ощущение гордости, что мой ребенок идет в первый класс в замечательную Фариновскую школу. Нам сделали замечательный ремонт. Мы очень гордимся, будем стараться оправдать ожидания, хорошо учиться", - поделилась мама первоклассницы.

Светлана Зуева, директор Фариновской средней школы Полоцкого района: "Школа получила новые, современные, благоустроенные классы: компьютерный класс, кабинет химии, трудового обучения, пищеблок. То есть созданы все условия для наших детей. Поселок наш преобразился".

Школьный звонок прозвучал для более чем 10 тыс. юных жителей Полоцкого района. В новом учебном году дорогу к знаниям здесь начали свыше 800 первоклассников.