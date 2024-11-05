Белорусскому государственному педагогическому университету 110 лет!

За все это время из стен вуза вышли тысячи высококвалифицированных специалистов. Выпускники работают во всех учреждениях образования страны.

Сейчас БГПУ - это 600 человек профессорско-преподавательского состава и почти 9 тысяч студентов. Университет постоянно развивается.

Так, к примеру, 25 ноября в стенах вуза открыли лабораторию цифровой электроники.

Фото БЕЛТА

25 ноября открыли в БГПУ лабораторию цифровой электроники. Это комплексный центр, который включает в себя проектирование микросхем, моделирование электроники, программирование микроконтроллеров, 3D-моделирование корпусов и не только. Лаборатория войдет в STEM-кластер БГПУ. Это группа учреждений, которые работают вместе для достижения общих целей в науке, технологии, инженерии и математике.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:

"Кроме студентов и магистрантов здесь будут заниматься учащиеся 7-10 классов, а также учащиеся профильных классов педагогической и инженерной направленности. Также мы планируем, что на базе лаборатории будет проходить программа повышения квалификации для учителей-практиков. Прежде всего, для учителей физики, математики, информатики. Это будут программы по образовательной робототехнике, по использованию STEM-технологий в образовании".

Кузница педагогических кадров Беларуси

Первоначально это был Минский учительский институт. С годами название менялось, но неизменным оставалась главная миссия университета - повышение качества подготовки специалистов.

Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка:

"Мы активно работаем прежде всего над повышением качества подготовки наших выпускников, начиная от воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, учителей-предметников и заканчивая социальными работниками, практическими социальными педагогами и психологами. Мы, возглавляя кластер непрерывного педагогического образования в стране, в последние годы обновили и образовательные стандарты подготовки педагогов, разработали новую учебно-программную документацию".

Фото БЕЛТА

"110 лет назад (это больше века) при открытии Минского учительского института первый руководитель сказал о том, что 20-й век ознаменован веком ребенка и образования. И в то время, как никогда, развивалась и была востребована педагогическая наука, педагогическое образование. Мы видим, что спустя более чем 100 лет этот тезис не теряет своей актуальности. Подготовка педагогических работников для учреждений дошкольного образования является очень важной задачей государственной значимости, потому что именно эти люди вкладывают потом и мировоззрение, и знания, и в целом воспитание наших молодых людей", - рассказал Андрей Иванец - министр образования Беларуси.

9 тыс. студентов и 600 преподавателей

Сейчас БГПУ - крупнейший в Беларуси центр непрерывного педагогического образования, объединяющий учебную, научную и методическую работу. В его структуру входят 9 факультетов, 3 института, а также различные структурные подразделения.