Современное рыбоперерабатывающее предприятие открылось в Витебске. Объем выпуска готовой продукции в сутки будет достигать 110 т. При выходе на проектную мощность рабочие места получат до тысячи человек. С открытием современного производства в Витебском аграрно-техническом колледже появилась новая специальность "рыбообработчик".

Людмила Неронская, директор предприятия по переработке замороженного рыбного сырья и выпуску готовой рыбной продукции:

"Сырье для этого предприятия в основном у нас приходит из Российской Федерации, из Дальневосточного округа. В том числе и дочерняя наша компания имеет собственный вылов. Здесь будет производиться сельдь, минтай, всевозможные спреды, риеты. Наверно, мы еще подключим цех № 2. Там еще и красная рыба у нас производится".

Павел Муравейко, председатель Витебского облисполкома:

"Каждый инвестпроект вносит что-то новое в развитие региона в целом. Проект масштабный. Это существенный вклад в обеспечение трудовой возможности и реализации повышения уровня жизни наших граждан".

Около 95 % продукции будет поставляться в торговые сети и на предприятия питания в страны Евразийского экономического союза.