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Современное инситное искусство охватывает Беларусь - в музее белорусской маляванки в Заславле проводят мастер-классы

Тем, кто планирует встречать зимние праздники в национальном стиле, в помощь творческие инициативы музея белорусской маляванки в Заславле. Открытки, игрушки, интерьерные мелочи "а-ля этно" здесь научат делать своими руками. Птицы, сказочные волшебники, экзотические животные и фантастические цветы - образы, которые будто сошли с рисованных ковров (главных экспонатов музея),достаются каждому посетителю как оберег.

В том, что каждый может стать творцом в жанре инситного искусства, убедилась корреспондент АТН Наталья Бордиловская (см. видео).

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