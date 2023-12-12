Современное инситное искусство охватывает Беларусь - в музее белорусской маляванки в Заславле проводят мастер-классы

Тем, кто планирует встречать зимние праздники в национальном стиле, в помощь творческие инициативы музея белорусской маляванки в Заславле. Открытки, игрушки, интерьерные мелочи "а-ля этно" здесь научат делать своими руками. Птицы, сказочные волшебники, экзотические животные и фантастические цветы - образы, которые будто сошли с рисованных ковров (главных экспонатов музея),достаются каждому посетителю как оберег.