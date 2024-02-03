Современное оборудование, достойные условия труда и соцпакет. Что мотивировало уроженца Нигерии остаться в Беларуси, чтобы лечить людей

На качественно новый уровень система здравоохранения Беларуси выходит не только в крупных городах и столице, но и в регионах. Например, Рогачевский район - один из крупнейших в Гомельской области. На медобслуживании 50 тысяч человек. И именно здесь врачом общей практики второй год работает выходец из Нигерии Изикиел Олуди.

Подробности рассказала Наталья Игнатенко.

Медицина в регионах

Нина Сурначева визиту участкового доктора рада. Когда здоровье не позволяет добраться до райбольницы, врач приходит по вызову. Доктору Олуди женщина доверяет.

"Очень приятный молодой человек. Мы такой дружелюбный народ белорусы, поэтому, наверное, и они относятся к нам хорошо", - говорит жительница Рогачева.

В Синеокой Изикиел Олуди уже 10 лет. За это время ни разу не ездил на родину: в приоритете была учеба в медуниверситете, теперь работа.

"К нему я попал уже второй или третий раз. Лечит не лекарство, а лечит еще отношение врача к пациенту, а у него очень хорошее отношение", - делится впечатлениями житель Рогачева Михаил Кундрисов.

Доктор шутит: скоро уже забудет родную речь - русский язык дается легко. В планах - совершенствоваться и на профессиональном поприще. В Беларуси мирный уклад жизни, в его шкале ценностей это первостепенно. Пока многие континенты штормит, наша страна остается верной принципам созидания.





Мне комфортно здесь. Здесь спокойно, никто мне не мешает. Есть друзья. Остался здесь, чтобы работать и развиваться. Изикиел Олуди, врач общей практики Рогачевской ЦРБ

Быстрая и качественная помощь

Рогачевский район один из крупнейших в юго-восточном регионе страны. На медобслуживании 50 тысяч человек. В этом году штат райбольницы пополнился еще 18 молодыми специалистами. Но укомплектовать штат мало, важно выпускников профильных вузов удержать. Для этого им предоставляется первоочередное право на арендное жилье и полный соцпакет. Еще один важный аспект - забота государства о жителях глубинки. Больницы активно оснащают диагностической и лечебной медтехникой.

Рогачевская районная больница пополняется современным оборудованием. Аппарат КТ высокого разрешения поступил в прошлом году. Теперь жителям района не нужно стоять в очереди, чтобы попасть на обследование в Жлобин.

У нас укомплектованность довольно-таки хорошая. Было приобретено достаточно много оборудования для сельских учреждений здравоохранения. Это ЭКГ-аппараты, приборы для измерения внутриглазного давления, пульсоксиметры, приборы для суточного мониторирования артериального давления. Дмитрий Белоусов, заместитель главврача Рогачевской ЦРБ