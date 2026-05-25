Современную поликлинику возводят в Фаниполе

От индустриального центра до города с комфортной инфраструктурой для жизни. Спутник столицы - Фаниполь - развивает производственный потенциал и социальные объекты для населения. Сейчас там возводят современную 3-этажную поликлинику, которая сможет принимать до 400 пациентов за смену - как взрослых, так и детей.

12 лет в статусе города-спутника. Сегодня Фаниполь - мощный индустриальный центр Минской области. Здесь работают десятки предприятий: от пищевой промышленности до машиностроения. Город растет, активное развитие требует новых социальных объектов для комфортной жизни людей.

Город-спутник Фаниполь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f3ad04-552b-4ac1-93dc-4eece43907f4/conversions/23dbc7ca-99b9-4c42-9576-55492c819d0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f3ad04-552b-4ac1-93dc-4eece43907f4/conversions/23dbc7ca-99b9-4c42-9576-55492c819d0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f3ad04-552b-4ac1-93dc-4eece43907f4/conversions/23dbc7ca-99b9-4c42-9576-55492c819d0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18f3ad04-552b-4ac1-93dc-4eece43907f4/conversions/23dbc7ca-99b9-4c42-9576-55492c819d0a-xl-___webp_1920.webp 1920w Город-спутник Фаниполь

В городе-спутнике продолжается трансформация инфраструктуры. Параллельно с жилыми домами на улице Зеленой возводят современный медицинский объект. Поликлиника просторная, 3-этажная. В холле продуманная навигация, с акцентом на разделение потоков, ведь обслуживаться будут как взрослые, так и дети.

Многофункциональный комплекс рассчитан на 400 посещений за смену. Хирургическое и отделение лучевой диагностики, инфекционный блок и профильные специалисты, лаборатория и процедурные кабинеты. Предусмотрено также приемное отделение для экстренной помощи.

Уже виден каркас поликлиники. Строительные бригады работают над закрытием контура здания - прокладывают инженерные коммуникации, идут отделочные работы и утепление фасада.