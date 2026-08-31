В Минске разрабатывают ИИ-систему для выявления опасных ситуаций на воде

Современные технологии в помощь спасателям. В Минске разрабатывают систему с применением искусственного интеллекта, которая поможет выявлять опасные ситуации на воде. Проект реализуют специалисты Парка высоких технологий совместно с ОСВОДом, МЧС и правоохранительными органами. Разработку испытывают на Цнянском водохранилище, где в купальный сезон отдыхают от 8 до 10 тыс. минчан.

Анна Новикова, официальный представитель Республиканского совета ОСВОД:

"Технология будет представлена так, чтобы оказать помощь терпящим бедствие на воде людям. Если человек будет заплывать за буи либо находиться долгое время под водой, она будет немедленно реагировать и подавать сигнал спасателям. В перспективе у нас планируется, конечно же, масштабное распространение искусственного интеллекта по всей стране. И, конечно же, это будет не только в летний период действовать, мы планируем круглогодично - как в зимний период, так и осенне-весенний".

Разработчики рассчитывают, что зимой система с искусственным интеллектом поможет следить за безопасностью рыбаков на льду, а весной и осенью - тех, кто выходит на лодках.