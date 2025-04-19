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Современные теплоходы на Августовском канале уже готовы принять туристов
В преддверии знаковой даты - 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной проведены подготовительные работы на Августовском канале. Здесь ДОТ № 10 - это знаковое и популярное место для всех туристов. В первый день войны, 22 июня 1941-го, доты приняли на себя удар вражеских войск. Ожесточенные бои шли здесь до 26 июня.
Августовский канал подготовился к новому туристическому сезону. Судоходная часть уникального водного пути реконструирована, подготовлены шлюзовые камеры, многочисленные локации для отдыха. Закуплены дополнительные лодки с электродвигателем, катамараны, электровелосипеды.
Августовский канал и его окрестности - идеальное место для любителей активного отдыха. Современные теплоходы уже готовы принять туристов. Здесь действует более 20 маршрутов, в том числе 9 велосипедных и 6 автобусно-пешеходных.