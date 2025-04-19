Современные теплоходы на Августовском канале уже готовы принять туристов

В преддверии знаковой даты - 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной проведены подготовительные работы на Августовском канале. Здесь ДОТ № 10 - это знаковое и популярное место для всех туристов. В первый день войны, 22 июня 1941-го, доты приняли на себя удар вражеских войск. Ожесточенные бои шли здесь до 26 июня.