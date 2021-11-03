"Современные белорусы - читающая нация": итоги круглого стола в Национальной библиотеке Беларуси

В Национальной библиотеке Беларуси сегодня обсудили проблему книгочтения. Инициатива "Современные белорусы - читающая нация" собрала представителей Союза писателей Беларуси и Министерства информации, сотрудников книгоиздательств и специалистов Национальной академии наук. Институт социологии провел опрос среди 900 респондентов.



Итоги аналитиков оптимистичные: 70 % опрошенных сообщили о регулярном интересе к книге и только 15 признались, что вообще не читают.

Социологи узнали и о жанровых предпочтениях.Участники встречи сообщили, что разрабатывается цикл мероприятий, посвященных возрождению книгочтения в Беларуси. Они войдут в программу съезда Союза писателей Беларуси и международной книжной ярмарки.