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"Современные белорусы - читающая нация": итоги круглого стола в Национальной библиотеке Беларуси
Факт
В Национальной библиотеке Беларуси сегодня обсудили проблему книгочтения. Инициатива "Современные белорусы - читающая нация" собрала представителей Союза писателей Беларуси и Министерства информации, сотрудников книгоиздательств и специалистов Национальной академии наук. Институт социологии провел опрос среди 900 респондентов.
Итоги аналитиков оптимистичные: 70 % опрошенных сообщили о регулярном интересе к книге и только 15 признались, что вообще не читают.
Социологи узнали и о жанровых предпочтениях.Участники встречи сообщили, что разрабатывается цикл мероприятий, посвященных возрождению книгочтения в Беларуси. Они войдут в программу съезда Союза писателей Беларуси и международной книжной ярмарки.
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