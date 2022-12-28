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Современные малоэтажные дома - в Минске построят новый квартал жилья для нуждающихся
В Минске на Долгиновском тракте начали строительство нового квартала "Северный". Жилье здесь предназначено для нуждающихся. Об этом в своем Telegram-канале сообщаетГПО "Минскстрой".
Сегоднястартовалиработы по разработке котлованов для устройства фундаментов первых семи жилых домов. В первой очереди строительства будут возведены пять двухэтажных таунхаусов на две квартиры каждый (с отдельными входами) и два "удлиненных" двухэтажных блокированных дома на 12 и 14 квартир, т.е. дома будут малоэтажными, современной архитектуры.
Заказчиком, проектировщиком и генподрядчиком застройки нового жилого квартала выступает МАПИД.
Всего в "Северном" - от МКАД до улицы Микулича - будет поэтапно построено более 20 тыс.кв.м жилья в малоэтажном формате для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дома возведут из сборных однослойных панелей с эффективным утеплением, в качестве отделки - вентфасад из керамогранита.
Стоит также отметить, проектное управление МАПИДа разработало для такой застройки интересные объемно-планировочные решения.
Общая площадь двухэтажной квартиры составит 109 кв.м: просторная гостиная 27 кв.м на первом этаже с зоной кухни, на втором этаже три жилые комнаты, на обоих этажах отдельные санзоны. Предусмотрены также терраса и техническое помещение, где разместятся газовый котел и постирочная.
Кроме того, территорию застройки благоустроят и озеленят, создадут парковочные места для машин.
Как рассказали в ГПО "Минскстрой", жилье в "Северном" будет на газовом отоплении и готовое под финишную отделку.
Фото:t.me/minskstroybelarus
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