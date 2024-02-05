Современные методы лечения и высококлассные специалисты - региональная медицина вышла на новый уровень оказания помощи

Медицина в регионах вышла на новый уровень оказания помощи пациентам. Благодаря постоянному обновлению медоборудования малоинвазивные операции стали применяться даже в районных клиниках. В Лиде, к примеру, первыми в Гродненской области по новой методике провели лечение желчевыводящих путей. А в Витебске лапароскопические операции поставили на поток. Подробности смотрите в сюжете Юрия Карнеловича.

Операция по удалению камней из желчевыводящих путей малоинвазивным методом через небольшие проколы для республиканских клиник - дело обычное. В регионах такой метод практически не использовался, а потому ответственность перед хирургом Лидской центральной районной больницы Михаилом Гритченко стояла большая. Он принял решение прооперировать пациентку с сопутствующими патологиями.

Учитывая данный диагноз (большой камень - 1,5 см), было принято решение впервые выполнить в Лиде лапароскопическую холецистэктомию и холедохолитотомию, то есть удаление камня из общего желчного протока. Это успешно у нас получилось. Пациентка была выписана на 7 день в удовлетворительном состоянии. Михаил Гритченко, врач-хирург Лидской центральной районной больницы

Полученный опыт лидские хирурги стали применять на практике. Буквально через несколько дней была прооперирована вторая пациентка. 5 февраля Елена Головач уже готовится к выписке.

Малоинвазивные операции для лидских медиков являются перспективным направлением. К примеру, их активно применяют для лечения грыж. За год здесь проводят более полусотни таких хирургических вмешательств.

"После традиционных методик остается рана на месте грыжи. Человеку больно, на 6-7 сутки только снимаются швы. Он месяц не может поднять больше 5 кг. После лапароскопического грыжесечения человек поднимается в тот же день. Утром сделали операцию - после обеда встает, ходит. На следующий день мы спокойно его выписываем домой", - объяснил и.о. заведующего хирургическим отделением Лидской центральной районной больницы Василий Леоненко.

Внедрение современных методик лечения для районной больницы стало возможным благодаря квалификации врачей и масштабному переоснащению. За последние несколько лет здесь полностью отреставрировали хирургический корпус, появились современные операционные блоки с передовым оборудованием. Установлен компьютерный томограф.

Сегодня в клинике основной акцент делается на развитие диагностики. Буквально через несколько месяцев здесь появится магнитно-резонансный томограф, при помощи которого можно будет исследовать практически все органы человека. В конечном итоге это позволит поставить быстрый и качественный диагноз.

В больницу скорой медицинской помощи в Витебске попадают пациенты, которым необходимы экстренные вмешательства. Людмила Голубева из Лепельского района готовится к операции.