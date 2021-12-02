3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
Современные палаты для ветеранов войны и труда открыли в Минске в 3-й и Городской гинекологической больницах
Белорусский фонд мира продолжает акцию "Наше внимание героям войны и труда". Сегодня обновленные палаты для ветеранов открыли в столичной 3-й и Городской гинекологической больницах. Палаты оснащены новыми кроватями, тумбочками, холодильниками и телевизорами. Есть и необходимое медицинское оборудование. Оснащение больничных палат для ветеранов приобретено на средства, собранные в рамках проекта "Дай пять добру".
Работы действительно еще много. Очень символично, что в Год народного единства к нам все больше присоединяется людей. Это представители и депутатского корпуса, и трудовые коллективы, представители бизнеса и просто люди. И вот в этом едином порыве мы действительно видим, что мы может делать, решать любые сложные проблемы.
Сегодня наша задача - это комплексные осмотры ветеранов. Мы их ежегодно проводим. Мы максимально стараемся охватывать таких пациентов медицинской помощью на дому. Помощники врача, медсестры приносят рецепты, приходят на дом даже врачи-специалисты, узкие специалисты для того, чтобы максимально уберечь тех наших граждан от какого-либо риска инфицирования. Конечно, основное сегодня - это вакцинация. Защитить своих близких, особенно людей старших возрастов, мы обязаны.
В столице уже оборудовано более 100 палат для ветеранов. В целом по стране их появилось около 500. В ближайшее время планируется обновить палаты в медучреждениях Лунинца и Лиозно.