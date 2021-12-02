Современные палаты для ветеранов войны и труда открыли в Минске в 3-й и Городской гинекологической больницах

Работы действительно еще много. Очень символично, что в Год народного единства к нам все больше присоединяется людей. Это представители и депутатского корпуса, и трудовые коллективы, представители бизнеса и просто люди. И вот в этом едином порыве мы действительно видим, что мы может делать, решать любые сложные проблемы.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира