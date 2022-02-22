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Современные самолеты и ракетные комплексы. Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружений
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, рассказал о планируемой закупке вооружений,сообщаетБелТА.
"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ (их поставка завершается уже в конце этого года, и которые блестяще себя показали на последних учениях), десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - заявил белорусский лидер.
Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос об оснащении белорусских Вооруженных Сил современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".
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