Современные самолеты и ракетные комплексы. Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружений

"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ (их поставка завершается уже в конце этого года, и которые блестяще себя показали на последних учениях), десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - заявил белорусский лидер.