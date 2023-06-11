Современный аэродром ДОСААФ открыли под Брестом

Новый аэродром ДОСААФ открыли под Брестом. На территории в 11 гектаров разместились летное поле, площадка для приземления парашютистов, рулежная дорожка, стоянка для самолетов и административно-учебное здание. Масштабный проект обошелся в 5 миллионов рублей.

Летный комплекс позволит вывести авиационный спорт на совершенно новый уровень. Предполагается, что аэродром станет не только домашней площадкой для Брестского городского аэроклуба, но и новой туристической точкой региона.

