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Современный аэродром ДОСААФ открыли под Брестом

Новый аэродром ДОСААФ открыли под Брестом. На территории в 11 гектаров разместились летное поле, площадка для приземления парашютистов, рулежная дорожка, стоянка для самолетов и административно-учебное здание. Масштабный проект обошелся в 5 миллионов рублей.

Летный комплекс позволит вывести авиационный спорт на совершенно новый уровень. Предполагается, что аэродром станет не только домашней площадкой для Брестского городского аэроклуба, но и новой туристической точкой региона.

По планам, ежегодно обучение здесь будут проходить не менее 300 парашютистов. Открытие аэродрома - большое событие для белорусского общества ДОСААФ, в котором состоят 180 тысяч человек.

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