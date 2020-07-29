3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Современный детский сад на 230 мест открыли сегодня в Колодищах
Долгожданный для местных жителей объект имеет центр технического конструирования с интерактивной песочницей для формирования у детей логического и конструкторского мышления. Также в дошкольном учреждении открыт центр изобразительного искусства, где маленькие воспитанники уже с трех лет будут знакомиться с основами цветоведения и живописи.
Надежда Сербиненко побывала на торжественном открытии объекта. Нового детского садика в Колодищах не хватало давно. Агрогородок находится всего в десяти километрах от Минска, он активно развивается, и здесь живет много молодых семей. Только за последние несколько лет население Колодищ достигло 18 тысяч человек.
Новый детский сад открылся в Колодищах
Два других детских садика, построенных еще в советские времена в Колодищах, просто не помещали всех желающих. За строительством нового долгожданного сада, как и другие местные жители, пристально следила бабушка двоих внуков Ирина Холодинская.
Объект нового поколения даже с интерактивной песочницей
Трехэтажное здание рассчитано на 230 мест. Есть отдельные физкультурный, музыкальный и хореографический залы, также современные пищевой и медицинский блоки. Особенное внимание уделили интеллектуальному развитию воспитанников. В саду есть центр художественного творчества и технического конструирования с интерактивной песочницей и набором умных конструкторов.
Детские садики и школы по новым дизайн-проектам с современным оборудованием сейчас воздвигаются в разных районах Минской области.Активное развитие инфраструктуры в населенных пунктах поблизости Минска продолжится. Так, в следующем году в Колодищах откроются еще один детский сад и новая школа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва