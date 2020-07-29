Современный детский сад на 230 мест открыли сегодня в Колодищах

Долгожданный для местных жителей объект имеет центр технического конструирования с интерактивной песочницей для формирования у детей логического и конструкторского мышления. Также в дошкольном учреждении открыт центр изобразительного искусства, где маленькие воспитанники уже с трех лет будут знакомиться с основами цветоведения и живописи.



Надежда Сербиненко побывала на торжественном открытии объекта. Нового детского садика в Колодищах не хватало давно. Агрогородок находится всего в десяти километрах от Минска, он активно развивается, и здесь живет много молодых семей. Только за последние несколько лет население Колодищ достигло 18 тысяч человек.





Новый детский сад открылся в Колодищах

Два других детских садика, построенных еще в советские времена в Колодищах, просто не помещали всех желающих. За строительством нового долгожданного сада, как и другие местные жители, пристально следила бабушка двоих внуков Ирина Холодинская.

Объект нового поколения даже с интерактивной песочницей

Трехэтажное здание рассчитано на 230 мест. Есть отдельные физкультурный, музыкальный и хореографический залы, также современные пищевой и медицинский блоки. Особенное внимание уделили интеллектуальному развитию воспитанников. В саду есть центр художественного творчества и технического конструирования с интерактивной песочницей и набором умных конструкторов.