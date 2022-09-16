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Современный детский сад на 190 мест открылся в Скиделе
Долгожданный подарок ко Дню народного единства получили жители нового микрорайона Скиделя - города-спутника Гродно. Сегодня здесь открылся современный детский сад на 190 мест. В дошкольном учреждении будут работать 10 групп, в том числе 4 специальных. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания воспитанников, обеспечен комплексный подход к созданию безбарьерной среды. Оборудован компьютерный класс, кабинеты педагогов-психологов и дефектологов.Благоустроена дворовая территория.
Людмила Чижик, заведующая яслями-садом № 1 г. Скиделя: Этот объект сегодня самый современный. В нем имеется бассейн, спортивный зал, музыкальный зал. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест. В шаговой доступности. Учреждение расположено рядышком с домами, поэтому сегодня не нужно будет возить детей на машине, рядом все. Поэтому мы очень рады.
Мария Малмыго, жительница г. Скиделя: Очень ждали открытия нового сада. Он ближе к дому, светлые помещения, большая территория, больше игрушек. Открытие бассейна также немаловажно, так как дети могут заниматься, и не приходится их возить куда-то. Все рядышком с домом, мы очень довольны, очень ждали открытия.
На строительство нового детского сада в Скиделе из бюджета было направлено более 7 миллионов рублей. Еще 900 тысяч потратили на оснащение и спортивный инвентарь.
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