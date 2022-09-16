Современный детский сад на 190 мест открылся в Скиделе

Людмила Чижик, заведующая яслями-садом № 1 г. Скиделя: Этот объект сегодня самый современный. В нем имеется бассейн, спортивный зал, музыкальный зал. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест. В шаговой доступности. Учреждение расположено рядышком с домами, поэтому сегодня не нужно будет возить детей на машине, рядом все. Поэтому мы очень рады.