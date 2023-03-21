3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Современный инфекционный корпус начали строить в Пинске
До этого пациентов с коронавирусом лечили в пятнадцати километрах от города, в Молотковичской инфекционной больнице. Новый корпус спроектировали по всем современным стандартам. Его строят на базе Пинской центральной больницы. Палаты будут боксированного типа. Каждая с отдельным выходом на улицу. Ко всем койкам подведут кислородные точки, а в палатах интенсивной терапии поставят аппараты ИВЛ. Сегодня в учреждении лечат жителей Пинского и соседнего районов с населением больше 430 тысяч человек. Когда построят инфекционный корпус - возьмутся за реконструкцию других отделений.
Первая очередь строительства - это инфекционный корпус, вторая - это инженерные сети и теплоснабжение, третья - это прачечная и дезкамера, которые мы будем реконструировать под центральное стерилизационное отделение, четвертая - это основной лечебный корпус, пятая - поликлиника, совмещенная с больницей.
Новый инфекционный корпус откроют уже в этом году. Общая стоимость проекта - 20 млн рублей.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов