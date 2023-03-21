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Современный инфекционный корпус начали строить в Пинске

До этого пациентов с коронавирусом лечили в пятнадцати километрах от города, в Молотковичской инфекционной больнице. Новый корпус спроектировали по всем современным стандартам. Его строят на базе Пинской центральной больницы. Палаты будут боксированного типа. Каждая с отдельным выходом на улицу. Ко всем койкам подведут кислородные точки, а в палатах интенсивной терапии поставят аппараты ИВЛ. Сегодня в учреждении лечат жителей Пинского и соседнего районов с населением больше 430 тысяч человек. Когда построят инфекционный корпус - возьмутся за реконструкцию других отделений.

Первая очередь строительства - это инфекционный корпус, вторая - это инженерные сети и теплоснабжение, третья - это прачечная и дезкамера, которые мы будем реконструировать под центральное стерилизационное отделение, четвертая - это основной лечебный корпус, пятая - поликлиника, совмещенная с больницей.
Игорь Киктенко, главврач Пинской центральной поликлиники

Новый инфекционный корпус откроют уже в этом году. Общая стоимость проекта - 20 млн рублей.

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