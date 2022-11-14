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Современный милиционер - какой он, по мнению главы МВД Беларуси?
Милиционеры должны уметь разговаривать с людьми на любую тему. Таким мнением поделился глава МВД Беларуси Иван Кубраков в проекте "Разговор у Президента".
Современный милиционер должен обладать оперативной обстановкой, знать, что происходит в обществе, а также интересоваться всеми процессами, которые происходят в государстве. "Нам необходимо быть на шаг впереди", - считает Иван Кубраков.
По мнению главы МВД, милиционеры должны уметь разговаривать с людьми на любую тему. Это тот, кто готов выслушать другого гражданина, особенно в спальных районах в большинстве люди не приходят с заявлениями, а приходят высказаться о своих проблемах, пожаловаться.
"Хороший участковый всегда найдет, где мы недорабатываем. Он получит необходимую информацию. Поэтому он должен иметь особый склад ума, расположить людей. Да, это и психолог", - отметил он.
Весь выпуск проекта "Разговор у Президента" смотрите
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