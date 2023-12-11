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Современный МТК открыли в Добрушском районе
Современный молочно-товарный комплекс открыли в Добрушском районе. Здесь проверенные технологии получения большого молока. На беспривязном содержании - 1 200 буренок. Из них 800 - высокопродуктивное стадо. Ручной труд сведен к минимуму. Причем акцент - не только на хорошие условия содержания и доения, но и на комфортные условия труда для персонала.
Данный инвестиционный проект располагает двумя коровниками по 400 коров на 800 дойного стада. Плюс еще есть коровник для сухостоя, раздоя новотельного поголовья. Новое есть новое, и сегодня технологии не стоят на месте. Нужно развиваться и создавать не только условия для животных, но и условия для работы людей.
Раньше работала в привязном сарае, где животные не стояли на цепи. А сейчас здесь, конечно, комфортно. Правда, на ногах приходится постоять, но так меньше нагрузка будет на руки. Кухня у нас есть, раздевалка, душ - все необходимое у нас здесь есть. Мне очень нравится.
Чтобы обеспечить поголовье концентрированными кормами, планируется в два раза увеличить площади под зерновые и кормовые группы.
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