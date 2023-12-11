Современный МТК открыли в Добрушском районе

Раньше работала в привязном сарае, где животные не стояли на цепи. А сейчас здесь, конечно, комфортно. Правда, на ногах приходится постоять, но так меньше нагрузка будет на руки. Кухня у нас есть, раздевалка, душ - все необходимое у нас здесь есть. Мне очень нравится.

Елена Ткачева, оператор машинного доения ОАО "Завидовское"