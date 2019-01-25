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Современный центр безопасности открылся в Борисове

Инновационный проект позволит более эффективно предупреждать разные чрезвычайные ситуации: от возгорания в квартире до происшествий на воде. Современные технологии дополняют интерактивные возможности.

С открытия нового центра репортаж Юлии Токарь. Сейчас мы находимся в самом передовом интерактивном центре. А если свернуть с улицы, можно попасть в настоящее болото.

В 15 блоках - инновационных комнатах - смоделированы разные чрезвычайные ситуации: от возгорания в квартире до происшествий на воде, психологический квест. Планшеты, мультиборды, кинект дополняют реальность.

Такие интерактивные классы и мини-центры работают в 15 районах области. Вскоре центр безопасности откроют и в столице.

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