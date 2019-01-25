Современный центр безопасности открылся в Борисове

Инновационный проект позволит более эффективно предупреждать разные чрезвычайные ситуации: от возгорания в квартире до происшествий на воде. Современные технологии дополняют интерактивные возможности.

С открытия нового центра репортаж Юлии Токарь. Сейчас мы находимся в самом передовом интерактивном центре. А если свернуть с улицы, можно попасть в настоящее болото.

В 15 блоках - инновационных комнатах - смоделированы разные чрезвычайные ситуации: от возгорания в квартире до происшествий на воде, психологический квест. Планшеты, мультиборды, кинект дополняют реальность.