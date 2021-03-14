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Совсем неспортивное поведение в последние дни демонстрирует МОК

Хотелось бы, чтобы соревнования всегда сопровождались исключительно позитивными эмоциями и духом настоящей спортивной борьбы.

Но, к сожалению, все чаще спорт используют как инструмент в политике

Примеров в мире хватает. В последнее время и в отношении Беларуси, которая несмотря ни на что готовится к Олимпиаде в Токио. Игры все-таки должны состояться этим летом.

О предстоящем большом спортивном празднике, который нам пытаются подпортить, говорили и в Раубичах. Совсем неспортивное поведение в последние дни демонстрирует МОК своим заявлением о непризнании Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета.

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