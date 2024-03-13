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Союз женщин Беллегпрома исполнил желание семьи Бойченко

"С добрым сердцем в каждый дом". Сегодня Союз женщин Беллегпрома исполнил желание семьи Бойченко и вручил специальную коляску для ребенка с ДЦП.

Во время благотворительного марафона женщины легкой промышленности прониклись историей трехлетнего Максима и, собрав необходимую сумму, приобрели в подарок современное оборудование, которое поможет поддерживать опорно-двигательный аппарат мальчика. Сейчас он, к сожалению, не может самостоятельно ходить и даже просто держать голову. Для мобильности мамы такая коляска тоже кстати.

Сегодня в составе Союза женщин концерна "Беллегпром" более 1700 представительниц прекрасного пола. Активистки традиционно участвуют в благотворительных акциях "Наши дети", "Соберем портфель вместе", "Мамины пироги", а также оказывают помощь ветеранам войны и труда, малолетним узникам и социальным учреждениям.

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