"С добрым сердцем в каждый дом". Сегодня Союз женщин Беллегпрома исполнил желание семьи Бойченко и вручил специальную коляску для ребенка с ДЦП.

Во время благотворительного марафона женщины легкой промышленности прониклись историей трехлетнего Максима и, собрав необходимую сумму, приобрели в подарок современное оборудование, которое поможет поддерживать опорно-двигательный аппарат мальчика. Сейчас он, к сожалению, не может самостоятельно ходить и даже просто держать голову. Для мобильности мамы такая коляска тоже кстати.