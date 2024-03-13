3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Союз женщин Беллегпрома исполнил желание семьи Бойченко
"С добрым сердцем в каждый дом". Сегодня Союз женщин Беллегпрома исполнил желание семьи Бойченко и вручил специальную коляску для ребенка с ДЦП.
Во время благотворительного марафона женщины легкой промышленности прониклись историей трехлетнего Максима и, собрав необходимую сумму, приобрели в подарок современное оборудование, которое поможет поддерживать опорно-двигательный аппарат мальчика. Сейчас он, к сожалению, не может самостоятельно ходить и даже просто держать голову. Для мобильности мамы такая коляска тоже кстати.
Сегодня в составе Союза женщин концерна "Беллегпром" более 1700 представительниц прекрасного пола. Активистки традиционно участвуют в благотворительных акциях "Наши дети", "Соберем портфель вместе", "Мамины пироги", а также оказывают помощь ветеранам войны и труда, малолетним узникам и социальным учреждениям.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов