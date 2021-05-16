В Международный день семьи Союз женщин МВД организовал праздничную программу "Победный май" для сотрудников и их близких, а также были приглашены ребята из многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Проходило мероприятие в военно-историческом комплексе в деревне Станьково. Семейные ценности и патриотическое воспитание.Для гостей звучали песни военных лет, в программе было выступление специалистов-кинологов Департамента охраны МВД, а также экскурсия по площадке боевой техники и тяжелого вооружения. Посетителей угостили солдатской кашей.



Для самых маленьких участников праздника была организована конкурсная программа и фотозоны.

