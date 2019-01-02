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Союз женщин в рамках акции "Наши дети" поздравил 10 тысяч детей и подростков со всей страны

Новый год уже позади, сказка продолжается. Сегодня в Минском городском дворце культуры прошел праздничный спектакль.

Детей ждали и сладкие подарки. Все гости праздника могли превратиться в любимых персонажей с помощью аквагрима.

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