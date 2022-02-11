"Союзная решимость - 2022": усиление охраны границы и ликвидация условного противника - очередной день учений на Брестском полигоне

Сегодня свои навыки военного искусства оттачивают соединения на Брестском полигоне. В ходе совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" прошло ротное тактическое учение с боевой стрельбой. В районе выполнения задачи разведчики обнаружили незаконное вооруженное формирование - подразделение блокирует бандитов. Условный противник пытается прорваться на одном из направлений, где плотным огнем его встречает рота голубых беретов. Стрельба по неприятелю ведется силами минометного и гранатометного взводов, расчетов ПТУР из вооружения бронетранспортеров и стрелкового оружия.

Уже в небе состоялись совместные полеты Су-30СМ и Су-35С. Истребители взлетали с аэродрома под Барановичами. Летчики отработали несколько элементов, среди которых осуществление перехвата самолета-нарушителя и ведение воздушного боя. Отметим, Су-35С может нести до 8 тонн полезной нагрузки. Это не только ракеты класса воздух - воздух, но и вооружение для поражения наземных целей.